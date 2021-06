Sui social di Chiara Ferragni un posto in cui l’imprenditrice digitale è nuda sotto la doccia (coperta solo da una… pesca)

Negli ultimi giorni aveva mostrato su Instagram le foto della sua vacanza (di relax ma nata da motivi lavorativi) in Grecia. Chiara Ferragni, di ritorno a Milano dai suoi affetti, ha però chiuso la parentesi ateniese con uno scatto decisamente forte. Sotto la doccia, con vetrate trasparenti, ovviamente senza vestiti. Il lato B è coperto da una…pesca! E così mentre la moglie di Fedez sta riabbracciando i figli Leone e Vittoria e il rapper, sui social i followers commentano la foto “ricordo” (sia con toni lusinghieri che non) che Chiara ha voluto condividere con il suo vastissimo pubblico. Una foto che lascia poco spazio all’immaginazione, come è evidente da questo scatto.

Chiara Ferragni ad Atene per Nespresso

Chiara Ferragni aveva trascorso come detto l’ultimo periodo in Grecia, ad Atene, poiché era in programma un evento realizzato in collaborazione con Nespresso, con cui è nata da qualche settimana una collaborazione (a Milano è stato anche inaugurato un temporary bar)

Lì la Ferragni si trovava in compagnia del suo team di lavoro ma non solo: l’ha raggiunta anche l’amica di sempre, Veronica Ferraro, protagonista di video e scatti degli ultimi giorni. Il gruppo è poi rientrato nella serata di ieri a Milano, come testimoniano gli scatti all’aeroporto.

Chiara Ferragni, vaccino bis

Chiara in mattina, mentre il web commentava la foto ha poi mostrato nelle sue storie altre immagini, di tenore diverso, dato che si è recata nel luogo in cui ha ricevuto la seconda dose di vaccino. Un modo per sensibilizzare il suo larghissimo pubblico (fatto anche e soprattutto di giovanissimi e giovanissime) che la segue numerosissimo, nonostante nell’ultima settimana abbia perso lo scettro di più seguita d’Italia, onore che spetta a Khaby Lame.