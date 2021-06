La famosa influencer e imprenditrice digitale ha aperto a Milano un temporary bar. Ecco dove si trova e quanto costa un caffè.

L’ultima novità di Chiara Ferragni? Si tratta di un temporary bar nel cuore di Milano. La famosa influencer e imprenditrice digitale ha condiviso con i suoi follower in rete la sua ultima collaborazione avviata con Nespresso nel capoluogo lombardo. Ecco dove si trova esattamente e quanto costa sorseggiare un caffè all’interno del bistrot.

Chiara Ferragni, il bar di Milano: dove si trova

L’inarrestabile Chiara Ferragni questa volta si è lanciata in una nuova avventura decisamente lontana dal mondo della moda. A Milano e più precisamente in piazza del Carmine n.1 (alle spalle del Duomo), l’influencer ha inaugurato in collaborazione con Nespresso, un temporary bar aperto da oggi 10 giugno e fino al 18 luglio (dalle ore 10.30 alle ore 24).

“Ieri abbiamo aperto il Nespresso per Chiara Ferragni Cafè a Milano e per l’occasione abbiamo tenuto una piccola conferenza per condividere con i giornalisti la nostra mission” Con queste parole la moglie di Fedez ha così presentato ai suoi milioni di fan in rete, la sua nuova partnership commerciale. Quando Chiara Ferragni parla di “mission” si riferisce proprio ai valori che condivide insieme alla famiglia Nespresso “un approccio nuovo e sostenibile”.

Quanto costa il caffè al temporary bar di Chiara Ferragni?

Voglia di una pausa caffè? Ma quanto costa sorseggiare questa bevanda all’interno del Nespresso per Chiara Ferragni Cafè a Milano? Ecco alcuni dei prezzi scritti sul menù:

Per il caffè si parte da un minimo di 1,50 euro, passando per i sei euro se si chiede la “ricetta di caffè di Chiara” che consiste in un caffè freddo con note di cocco e un tocco di rosa ma all’interno del bistrot compaiono anche piatti salati come: l’avocado toast dal costo di 9 euro o il Blonde salad che costa invece 15 euro. Il costo di uno spritz è di 8 euro così come per una pizza margherita, il coperto costa invece 3 euro.