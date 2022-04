Rivelazioni che fanno commuovere, piccoli incidenti e il ricordo dell’attrice scomparsa: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

Questo weekend è stato ricco di emozioni, soprattutto quelle legate all’intervista di Tommaso Paradiso. Il cantautore ha parlato del padre con il quale non ha mai avuto un rapporto e del suo dolore. Altrettanto commovente è il ricordo di Catherine Spaak a Verissimo, in cui Silvia Toffanin ha rimandato in onda una vecchia intervista fatta all’attrice morta da pochi giorni, a 77 anni. Non è mancato un piccolo “imprevisto” per i Ferragnez la cui giornata doveva essere rilassante e invece….

Le news di gossip del weekend

Durante un’intervista a Domenica In, Tommaso Paradiso racconta alcuni dettagli della sua infanzia rompendo il silenzio che lo contraddistingue. Il cantautore rivela di non aver avuto una figura paterna, in quanto il padre è andato via quando era piccolo ed è cresciuto con la mamma. Non hanno mai avuto un rapporto i due e questo ha procurato all’artista tanta sofferenza. Paradiso aveva scritto su Instagram in una foto con Carlo Verdone: “Forse cercavo solo un padre” e l’uomo ha risposto: “Tu un padre lo hai sempre avuto“. In una canzone Paradiso ripercorre la sua infanzia e rivela: “Quando cantavo questa canzone ai concerti mi si strozzava la voce, non ci riuscivo. Alla fine la cantava il pubblico. L’ho scritta pensando ai miei miti con cui sono cresciuto e con cui mi addormentavo. Attraverso i loro film rivedo un periodo della mia vita”.

In questo lungo weekend non sono mancati ricordi commoventi. La puntata di Verissimo si è aperta con una vecchia intervista, in ricordo di Catherine Spaak attrice morta di recente a 77 anni. Silvia Toffanin ha voluto onorarla ricordando le ultime parole dell’artista. Durante l’intervista l’attrice ha rivelato della sua vita e del suo rapporto con la vecchiaia che le ha dato modo di maturare e riflettere sulla vita.

Chiara Ferragni e Fedez

In casa Ferragnez invece, continuano i problemi. Chiara e Fedez avrebbero dovuto passare un weekend in tranquillità con Vitto e Leo ma qualcosa è andato storto. Andando a riprendere i bambini dai nonni, la coppia ha rivelato che anche loro si erano infettati con lo stesso virus che ha colpito l’influencer nei giorni scorsi. Come riporta Leggo, la Ferragni svela: “I bimbi erano dai nonni, ma anche la nonna e il nonno si sono ammalati del nostro stesso virus, che non è covid. So sono stata molto peggio con questo virus che col covid“. E conclude: “Quindi siamo andati a prendere i bambini e ora son qua..“. Saltato il viaggio per i Ferragnez dunque che si fotografano in ascensore mentre ritornano a casa.

