Parole pungenti quelle che la conduttrice rivolge all’ex naufraga uscita dal reality, il cui percorso è stato contraddistinto da varie polemiche sugli autori dell’Isola dei Famosi.

Floriana Secondi, ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, è stata ospite di Verissimo. L’ex naufraga ha parlato del suo controverso percorso sull’Isola dei Famosi e Silvia Toffanin non è d’accordo con lei. Proprio la conduttrice le risponde a tono per alcune dichiarazioni sul reality da parte dell’ex gieffina.

Il botta e risposta tra Silvia Toffanin e Floriana Secondi

Una foto di Floriana Secondi

L’ex naufraga è stata invitata a Verissimo dove ha parlato del suo percorso in Honduras. La Secondi ha cominciato a criticare il programma sostenendo che sia gli autori che Ilary Blasi l’abbiano penalizzata. L’ex gieffina si è infatti più volta accanita contro le clip video che l’avrebbero mostrata sempre litigiosa, dando un’immagine di lei alterata che è arrivata nelle case dei telespettatori decretando la sua uscita.

Queste lamentale che la Secondi aveva già fatto presente durante una diretta sull’Isola, non hanno fatto piacere a Silvia Toffanin che ha replicato: “Volevi essere celebrata? Eh ma hai sbagliato programma, dovevi andare allo Show dei Record”. A questo punto, Floriana risponde: “Ho capito i miei sbagli. Mi sono persa in questa Isola, mi sono preoccupata troppo degli altri, dei loro escamotage, e ho perso di vista l’obiettivo. Non ho cercato più di essere quello che volevo, notavo quello che facevano gli altri. Questa è stata la mia brutta figura, speravo che a 44 anni sarei riuscita a gestire questo aspetto”.

