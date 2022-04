La showgirl racconta il dolore per essere stata manipolata dal suo ex manager che gli ha anche trattenuto molti soldi.

Sabrina Salerno, in occasione di un’intervista al Messaggero, racconta una dolorosa parentesi della sua vita. La showgirl che si fidava completamente del suo agente è stata manipolata e questo gli è costato anche molti soldi. La Salerno racconta anche il dolore per la perdita del padre che non è mai passato.

Le dichiarazioni di Sabrina Salerno

Una foto di Sabrina Salerno

Una vita non facile quella della showgirl che ha ricevuto una vera e propria truffa dal suo ex manager. Come riporta Today, la Salerno stessa parla dei suoi dolori: “Da quando sono nata la vita mi ha sempre messo alla prova. Per fortuna, non mi sono mai fatta schiacciare“. Poi racconta l’inizio della sua carriera e che impatto ha avuto su di lei: “Avrei dovuto fare diversamente, ma avevo solo 17 anni quando ho iniziato ad avere successo. E non avendo una famiglia normale, ho accettato situazioni che mai avrei dovuto accettare“.

Uno spiacevole ricordo per quanto riguarda la carriera, arriva dal suo ex agente che la manipolava e le ha rubato parecchi soldi: “Per fortuna dopo qualche anno mi sono ribellata e ho messo tutto in mano agli avvocati – ha detto ancora – Lui mi ha sottratto milioni di euro“. La showgirl ha avuto un altro grande trauma quello della scomparsa di suo padre: “E’ durata quattro mesi. Ci siamo parlati. Poi purtroppo è morto. Credo sia sempre meglio perdonare, ma farlo veramente dentro di sé, e non solo a parole, è molto difficile”. Dalla relazione del padre con un’altra donna è nata una figlia, ma la showgirl ha ritrovato sua sorella solo anni dopo: “Mi ha scritto nel 2009 e ci siamo finalmente incontrare. L’aspettavo da una vita“. I due si erano riappacificati ma di lì a poco il papà di Sabrina Salerno sarebbe morto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG