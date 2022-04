Uno spiacevole evento ha colpito il dating show, l’ex tronista Fabio Colloricchio ha perso una persona molto importante per lui e sta vivendo un terribile lutto.

Fabio Colloricchio è stato corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne. L’ex volto del dating aveva da poco annunciato che presto sarebbe diventato papà ma un lutto ha sconvolto la sua vita. Il modello ha perso la sua adorata nonna ed è volato in Argentina per darle l’ultimo saluto.

Muore la nonna di Fabio Colloricchio

Una foto dell’ex tronista

A parlare per l’ex tronista è la sua compagna, Violeta Mangrinan, incinta del loro primo figlio. La nonna di Fabio Colloricchio è volata in cielo e non potrà diventare bisnonna. Il dolore del tronista è enorme tanto da non rilasciare ancora dichiarazioni, mentre la sua compagna, come riporta Caffeina, scrive sui social: “Purtroppo sua nonna non ha più resistito, è un angelo salito in cielo e da lì si prenderà cura di noi e ci guiderà. Sono sicura che una parte di lei vivrà in Gala e che la proteggerà“.

La coppia che adesso aspetta una bambina si è conosciuta quando Fabio Collaricchio ha partecipato a Supervantes. I due si sono pian piano avvicinati per poi innamorarsi perdutamente sull’Isola. Da allora non si sono più separati e hanno annunciato sui social l’arrivo della loro prima figlia: “Non possiamo spiegare a parole il vortice di sentimenti e momenti così belli e intensi che abbiamo vissuto questi mesi fa, siamo ancora in una nuvola di felicità, ci sentiamo veramente benedetti. Grazie per essere sempre con noi nei momenti più importanti della nostra vita”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG