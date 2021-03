Mentre i Ferragnez attendono Baby V, Belen non sembra aver gradito delle battute di Pio e Amedeo sul suo fidanzato: tutti i gossip del weekend!

Chiara Ferragni è entrata nella 39esima settimana di gravidanza e sui social, insieme ai fan, ha dato il via al conto alla rovescia per la nascita di “Baby V” (la seconda figlia di cui lei e Fedez finora si sono limitati a svelare solamente l’iniziale del nome). Sui social intanto Belen Rodriguez, anche lei incinta della sua seconda bambina, sembra non aver gradito le battute di Pio e Amedeo ad Amici 20 (insieme all’ex marito Stefano De Martino). Scopriamo quali sono stati i gossip del weekend, dai fiori d’arancio alle cicogne in arrivo!.

I gossip del weekend del 22 marzo

Conto alla rovescia per i Ferragnez, sempre più impazienti di poter finalmente conoscere Baby V. Sui social la coppia ha dato il via al count down insieme ai fan e Chiara Ferragni ha rivelato di non essere preoccupata per un’eventuale induzione del parto. L’influencer è entrata nella 39esima settimana di gravidanza e ha dichiarato di non vedere l’ora di partorire.

Intanto sui social è spuntata quella che sembra essere una frecciatina infuocata da parte di Belen Rodriguez (anche lei incinta della sua seconda figlia) contro Pio e Amedeo, che nell’ultima puntata di Amici 20 hanno ironizzato sul suo nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese, approfittando della presenza in studio dell’ex marito della showgirl, Stefano De Martino.

“Facciamo un applauso a Stefano De Martino. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belén se li prende tutti uguali”, hanno detto i due comici. La showgirl sui social ha pubblicato la foto di una saponetta e ha scritto: “Famosissima saponetta che serve a sciaquarsi le mani e anche la bocca”. Che non abbia gradito i commenti di Pio e Amedeo in diretta tv?

Il matrimonio di Benji e lo sfogo di Elettra Lamborghini

Notizie più allegre per Benjamin Mascolo e Bella Thorne, che sui social hanno annunciato di essere pronti per i fiori d’arancio. “Ha detto sì!”, ha scritto il cantante in un post via social mostrando il prezioso anello al dito della fidanzata.

Elettra Lamborghini intanto ha fatto sapere di essere guarita dal Coronavirus e ha scritto un lungo sfogo via social in merito alle ultime, difficili settimane da lei vissute a causa della malattia. Pochi giorni fa l’ereditiera ha dovuto fare i conti anche con la tragica scomparsa del suo cane. “Potessi tornare indietro?! Non uscirei di casa se non con una tuta spaziale”, ha scritto nel suo messaggio.