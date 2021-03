Vittorio Sgarbi ha rivelato di aver avuto il Coronavirus come asintomatico e ha annunciato di avere un tumore.

Vittorio Sgarbi ha annunciato in diretta radio a La Zanzara di aver scoperto di avere un tumore. Attualmente il critico d’arte sarebbe tenuto sotto osservazione dagli specialisti che starebbero facendo ulteriori indagini sulla sua condizione.

Al programma radio Sgarbi ha anche rivelato di aver scoperto di avere gli anticorpi per il Covid, e dunque – secondo il suo dottore – è possibile che abbia avuto il virus nei mesi scorsi da asintomatico. “Probabilmente ho avuto il Coronavirus a dicembre. Ho gli anticorpi, non devo fare il vaccino per sei mesi […] Ho fatto delle analisi per la prostata e ho un problema. Ho un cancro […] cerchiamo di resistere. C’è qualcosa che stanno analizzando […] Sono abbastanza seguito“, ha affermato.

Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi ha il cancro: la confessione

In diretta radio a La Zanzara Vittorio Sgarbi ha rivelato di avere un cancro alla prostata. Evitando l’autocommiserazione – e usando come sempre i suoi toni forti – il critico d’arte ha specificato che al momento non ci sarebbero metastasi e che i medici a cui si è rivolto starebbero svolgendo ulteriori approfondimenti sulla sua condizione.

“Ho fatto delle analisi per la prostata. Ho un problema, cerchiamo di resistere. C’è un ingrossamento, c’è qualcosa che stanno analizzando. Non ho avuto metastasi di nessun tipo e la cosa è circoscritta”, ha dichiarato.

Gli anticorpi per il Coronavirus

Il critico d’arte ha rivelato che i suoi esami avrebbero rilevato in lui un certo numero di anticorpi contro il Coronavirus. Il suo medico gli avrebbe dunque spiegato che probabilmente avrebbe avuto il virus nei mesi scorsi da asintomatico: “Dunque ho gli anticorpi, non devo fare il vaccino per sei mesi e sono perfettamente a posto. Sono stato asintomatico senza saperlo”, ha specificato il critico d’arte a La Zanzara.