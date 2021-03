Sara Tommasi è convolata a nozze col suo manager, Antonio Orso. Il matrimonio si è svolto a Perugia nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

Sara Tommasi è convolata a nozze nel Comune di Massa Martan, a Perugia, alla presenza di pochi intimi (così come previsto dalle norme anti-Covid). Lei e il manager Antonio Orso si sono sposati con rito civile e hanno rivelato che forse, durante l’estate (ed emergenza sanitaria permettendo), organizzeranno i festeggiamenti in grande stile con amici e parenti.

“Io e Antonio ci sposeremo, con Rito Civile nel pieno rispetto delle norme Covid. Non è ciò che avevamo immaginato, ossia un bel Pranzo Nuziale e una grande Festa con i nostri cari e amici a cui vogliamo bene, ma abbiamo pensato che magari potremmo farlo a Giugno (si spera!). Magari ora sarà bello uguale, una cosa intima tutta per noi!! Ringrazio tutti per i tanti messaggi d’Auguri”, aveva raccontato via social Sara Tommasi.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/officialtommasi/?hl=it

Sara Tommasi: le nozze con Antonio Orso

Con un lungo abito bianco e copri spalle in pelliccia, Sara Tommasi è convolata a nozze col suo manager Antonio Orso. La coppia ha dovuto optare per una cerimonia a dir poco essenziale a causa delle norme anti-Covid, e dopo il “sì” pronunciato in comune a Massa Martan, i due si sono rifugiati in un resort dove hanno trascorso la loro prima notte di nozze.

Nei giorni scorsi Sara Tommasi e Antonio Orso avevano svelato, attraverso i social, tutti i preparativi per il loro giorno più bello, e non avevano nascosto che – a causa del Coronavirus – avrebbero rinunciato ai festeggiamenti in grande.

L’amore per il manager

Sara Tommasi è uscita allo scoperto con Antonio Orso nel 2020. Precedentemente la showgirl era stata legata a Angelo Guidarelli, con cui era stata avvistata insieme da Chi durante il 2019. Oggi accanto al suo manager la showgirl sembra aver ritrovato la serenità, e lei stessa ha svelato dettagli e retroscena della loro unione attraverso i social.

