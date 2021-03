La querelle tra Angelina Jolie e il suo ex marito Brad Pitt non sembra in procinto di placarsi e a quanto pare uno dei figli dell’attore avrebbe testimoniato contro di lui.

Dopo la separazione e il processo per l’affidamento dei figli, Angelina Jolie ha accusato Brad Pitt di violenza domestica. A testimoniare contro l’attore sarebbe stato anche il figlio 19enne Maddox, che adesso non vorrebbe più il suo cognome.

“Maddox ha già testimoniato nella disputa per l’affidamento in corso e non è stato molto lusinghiero verso Brad. Non usa più ‘Pitt’ sui documenti non legali bensì Jolie e vuole cambiare legalmente così il suo cognome, scelta che Angelina ha detto di non supportare”, si legge su Us Weekly.

Brad Pitt: il figlio Maddox contro di lui

Maddox Jolie Pitt, uno dei figli adottivi di Brad Pitt e Angelina Jolie, avrebbe testimoniato contro il celebre attore nell’ambito del processo per violenze domestiche intentato da Angelina Jolie nelle scorse settimane.

Angelina Jolie e Brad Pitt

Da tempo Maddox – a quanto riporta Us Weekly – avrebbe interrotto i rapporti col padre e sembrerebbe intenzionato a non usare più il suo cognome. I due attori si sono separati ufficialmente nel 2016 per “divergenze inconciliabili” e in seguito il tribunale avrebbe disposto una “custodia condivisa” per i 6 figli che i due hanno avuto insieme.

La reazione dell’attore alle accuse della moglie

Dopo che Angelina Jolie ha accusato l’attore di violenze domestiche, Brad Pitt – a quanto riporta Page Six – avrebbe “il cuore infranto”. Negli anni seguiti al loro divorzio Pitt avrebbe fatto di tutto per cercare di recuperare un rapporto con lei e i suoi figli. Lui stesso si era pubblicamente addossato la colpa della separazione annunciando di aver avuto problemi d’alcolismo: “Avevo spinto le cose troppo oltre, così scelto di rimuovere ogni cosa legata al bere e sono entrato negli Alcolisti Anonimi per l’anno e mezzo successivo al divorzio”, aveva dichiarato al New York Times.