Eleonora Pedron ha lasciato di stucco i suoi fan e si è mostrata in una versione inedita e senza maglietta sul web. Ecco gli scatti bollenti.

Eleonora Pedron questa volta ha veramente osato. La bellissima e sempre molto elegante showgirl italiana ha infatti scelto di mostrarsi in una veste inedita sul web che pare già abbia conquistato consensi espliciti da parte del suo vasto pubblico di follower. Foto audaci e sensuali che, in pochissime ore, hanno letteralmente fatto incetta di like su Instagram tanto che anche il suo attuale compagno, l’attore Fabio Troiano non ha potuto fare a meno di approvare.

Eleonora Pedron foto bollenti sui social

Per inaugurare la primavera del 2021 quale miglior idea per una donna dello spettacolo come Eleonora Pedron se non quella di condividere qualche scatto in rete con i follower? Ed ecco servita la sorpresa! L’ex Miss Italia è apparsa sul suo account Instagram in una accattivante posa, senza t-shirt e dove si è coperta il seno con le sue stesse braccia.

Sguardo ammaliante, gonna lunga e sneakers ai piedi e fra i follower di Eleonora Pedron si leva subito un entusiasmo generale. Il sostenitore che più spicca è sicuramente Fabio Troiano, compagno da quasi due anni dell’ex Miss Italia e che per l’occasione le ha lasciato una serie di cuori sotto la foto ma i complimenti per la Pedron si estendono anche da parte delle altre colleghe come l’attrice Laura Chiatti che ha così commentato la foto: “Sei bellissima”.

Eleonora Pedron e la storia con Fabio Troiano

Eleonora Pedron ha ritrovato il sorriso al fianco dell’attore Fabio Troiano dopo aver archiviato la sua storia d’amore con il campione di motociclismo, Max Biaggi e dal quale ha avuto anche due figli: Inès Angelica e Leon Alexandre. Proprio a Diva e donna la showgirl aveva così descritto il suo nuovo amore: “Fabio era nel mio destino…Il nostro è un rapporto maturo, ci conosciamo giorno dopo giorno”.