Attimi di tensione per Johnny Depp: un uomo si è introdotto nella sua villa. Fortunatamente, le forze dell’ordine l’hanno arrestato.

Johnny Depp ha ricevuto, nella sua bella villa di Hollywood, l’ennesima visita da parte di un intruso. Lo scorso gennaio era stata una donna a fare incursione nella sua dimora, mentre questa volta è stato il turno di un uomo. Si tratta di un 57enne senzatetto, che ha approfittato dell’assenza di Johnny per entrare in casa sua, farsi una doccia e godersi qualche prelibato cocktail. Le forze dell’ordine, avvisate dai vicini, hanno arrestato l’uomo.

Johnny Depp: un uomo si introduce nella sua villa

Johnny Depp ha una bellissima villa a Hollywood. La dimora, nei giorni scorsi, è stata presa di mira da un senzatetto di 57 anni. Quest’ultimo ha aspettato che l’attore uscisse di casa per introdursi al suo interno. A vederlo mentre si intrufolava dal giardino sono stati i vicini di casa, che hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.

Johnny Deep

L’intruso, nel frattempo, ha avuto modo di farsi una bella doccia e usufruire del fornitissimo frigo bar di Johnny. Il senzatetto si è preparato qualche prelibato cocktail e, in un momento di pazzia, ha anche distrutto una porta della villa.

Quando sono arrivati i poliziotti, l’uomo ha rifiutato di farli entrare e si è barricato dentro. Le forze dell’ordine, quindi, si sono viste costrette a buttare giù la porta.

L’arresto e la denuncia per vandalismo

Quando i poliziotti sono riusciti ad entrare nella villa di Depp hanno subito arrestato l’uomo e controllato la dimora. L’intruso, come già sottolineato, aveva distrutto una porta, motivo per cui oltre alla denuncia per violazione di proprietà privata se n’è beccata un’altra per vandalismo.

Non è la prima volta che Johnny riceve visite di questo tipo nella sua bellissima dimora di Hollywood. Lo scorso gennaio, ad intrufolarsi nella villa era stata una donna senzatetto, anche lei prontamente arrestata dalla polizia.

Al momento, l’attore non ha commentato l’accaduto, ma è probabile che stia pensando ad un modo per aumentare la sicurezza della sua abitazione. Magari, qualche allarme in più non sarebbe una cattiva idea.