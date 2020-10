Ecco le serie TV e i film in uscita su Netflix a novembre 2020: c’è tanta attesa per la quarta stagione di The Crown.

Se il mese di ottobre è stato ricco di novità per quanto riguarda il palinsesto di Netflix, sia sul fronte della serie TV che in quello dei film, quello di novembre non è da meno: tra le varie novità, una delle più attesa è senza dubbio la quarta stagione di The Crown, la seguitissima e amatissima serie TV che racconta la storia della Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Vediamo ora tutte le uscite su Netflix di novembre 2020.

Netflix: le serie TV in uscita a novembre 2020

La prima novità arriva lunedì 2 novembre ed è la seconda stagione di Mi senti?. Il giorno dopo arriva invece Record of Youth: in questo caso non si tratta però di una serie originale della piattaforma streaming.

Mercoledì 4 novembre debutta invece una serie TV originale: parliamo di Love & Anarchy. Il giorno successivo approda invece sulla piattaforma streaming la prima stagione di Paranormal. Passiamo poi all’8 novembre, il giorno in cui la seconda stagione di Undercover.

Fonte foto: https://www.facebook.com/TheCrownNetflix/

Il 10 novembre debutta Dash & Lily, mentre l’11 è il giorno di Aunty Donna’s big Ol’house of Fun ma anche di The Liberator. Il 15 novembre arriva I favoriti di Mida, il 15 invece i fan The Crown potranno finalmente vedere gli episodi della stagione 4. Infine, il 27 novembre torna Virgin River con la stagione 2.

Netflix: i film in uscita a novembre 2020

Per quanto riguardo i film, da domenica 1 novembre sulla piattaforma on demand saranno presenti I ponti di Madison County, Ancora 48 ore, No One Killed Jessica e Sniper 5.

Il 5 novembre arriva il primo film originale Netflix: Operation Christmas Drop, il giorno successivo arriva invece Citation. L’11 novembre è il giorno di La vita che volevamo, il 12 quello di Ludo.

Per il 13 novembre sono invece previste due novità: Jingle Jangle: un’avventura natalizia e La vita davanti a sé. Il 19 debutta Nei panni di una principessa: ci risiamo!. Infine, dal 22 novembre sulla piattaforma streaming sarà presente Natale in città con Dolly Parton, dal 24 ecco Elegia Americana e Il quaderno di Tomy e dal 25 novembre arriva Qualcuno salvi il Natale 2.

