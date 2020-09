Il prossimo 15 novembre su Netflix arriveranno i tanti attesi episodi della quarta stagione di The Crown: ecco le anticipazioni.

Tra le serie Tv originali Netflix più amate e che stanno avendo il maggiore successo c’è sicuramente The Crown. Per questo motivo in molti stanno ora attendendo gli episodi della quarta stagione, che verranno rilasciati sulla celebre piattaforma streaming il prossimo 15 novembre. Per chi non lo sapesse, The Crown racconta la storia della regina Elisabetta II d’Inghilterra dal giorno del suo matrimonio con il duca Filippo di Edimburgo avvenuto nel 1947.

The Crown 4: le anticipazioni

La quarta stagione di The Crown racconterà la storia della regina Elisabetta II e della famiglia reale inglese dagli anni ’80 ai primi anni ’90. Uno dei personaggi principali sarà dunque la Lady di Ferro, Margareth Thatcher, che ha ricoperto la carica di Primo Ministro dal 1979 al 1990.

Ma il personaggio più atteso di The Crown 4 è certamente un’altra Lady: la principessa Diana, che il 29 luglio del 1981 si è sposata con il principe Carlo. Lady D farà il suo ingresso nella serie proprio in questa stagione e sarà interpretata da Emma Corrin. Ovviamente ci saranno anche i principi William e Harry da bambini, essendo nati rispettivamente nel 1982 e nel 1984.

Dopo questa stagione ce ne saranno altre due, in cui sarà racconterà la storia della regina Elisabetta II fino agli anni 2000. Per quanto riguarda le prossime stagione è già una grande anticipazioni: la decisione del principe Harry e Meghan Markle di dimettersi dalla carica di reali, che tanto scalpore ha fatto, non sarà rappresentata nella serie Tv.

“Ho la regola dei 20 anni, cioè non racconto niente se non è passato quel lasso di tempo. Penso solo che diventi tutto molto più interessante con il tempo” ha spiegato a The Hollywood Reporter il creatore della serie TV, Peter Morgan, parlando della decisione di non inserire lo scandalo che ha avuto come protagonisti Harry e Meghan.

