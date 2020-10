Il 23 ottobre 2020 è arrivata su Netflix la serie TV Barbari, ambientata all’epoca dell’Impero Romano: ecco il cast e la trama.

La Battaglia della Foresta di Teutoburgo, avvenuta nel 9 D.C., è stata una delle più grandi disfatte della storia dell’impero Romano, in un periodo di grande espansione. La storia di quella battaglia, ma non solo, è raccontata da Barbari, serie TV targata Netflix che è disponibile sulla celebre piattaforma streaming a partire da venerdì 23 ottobre. Si tratta di un progetto molto ambizioso, una produzione tedesca, che ha immediatamente conquistato il pubblico di Netflix: dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Barbari: la trama della serie TV

Il protagonista principale di Barbari è Arminio, un giovane ufficiale romano di origine germanica che, dopo essere stato preso in ostaggio da bambino, è stato cresciuto come un figlio dal generale Varo.

Arminio, dopo essere tornato nella sua terra natale, dovrà fare i conti con un dubbio esistenziale: restare fedele all’impero o schierarsi con quello che in realtà è il suo popolo a guidarlo da re?

Gli altri due personaggi principali della serie TV sono Thusnelda, una guerriera e finta profetessa, e Filkwin: i due sono segretamente innamorati e sono anche amici di infanzia di Arminio.

Barbari: il cast della serie TV

A intepretare il ruolo del protagonista principale di Barbari, ovvero Arminio, è Laurence Rupp. Thusnelda e Folkwin sono invece impersonati da Jeanne Goursaud e da David Schutter.

Nel cast della serie TV, nei panni del generale Varo trovato invece l’attore italiano Gaetano Aronica, che ha lavorato anche per in un’altra serie TV uscita su Netflix in questo 2020, Luna nera, oltre che in diversi film come Malena, Baaria e Sulla mia pelle.

Completano il cast di Barbari Bernard Schutz, Nicki von Tempelhof, Nikolai Kinski e Mathis Landwehr.

