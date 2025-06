Natalia Titova: “Ecco la verità sul mio problema di salute”

La ballerina russa Natalia Titova ha affrontato diversi aspetti della sua vita privata e professionale soffermandosi anche sulla sua salute.

Dopo essere stata attaccata per strada per le sue origini russe, Natalia Titova ha raccontato a Fanpage, in una bella intervista, alcuni aspetti inediti della sua vita legati oltre che alla relazione duratura con Massimiliano Rosolino, anche alle varie voci che c’erano state in merito alla sua problematica di salute, spesso oggetto di fake news.

Natalia Titova e l’amore con Rosolino

Tra i vari passaggi dell’intervista rilasciata a Fanpage della quale vi riportiamo solo alcuni stralci, la bella Natalia Titova ha avuto modo di sottolineare la recente apparizione a Sognando Ballando con le Stelle e collegarla appunto all’esperienza nella trasmissione di Rai 1 dove, di fatto, ha conosciuto il suo attuale amore: Massimiliano Rosolino.

Massimiliano Rosolino – www.donnaglamour.it

La Titova ha ammesso che senza il programma di Rai 1 la sua strata e quella di Rosolino non si sarebbero incrociate: “Non credo. Lui viveva in piscina e io dentro le scuole di ballo. Ci è voluto il coraggio di Milly per portare Massimiliano su una pista da ballo e farci conoscere”.

Sui segreti della loro storia d’amore con tanto di due bellissime figlie: “Divertirci. Lui è il classico napoletano scherzoso e questo porta leggerezza nella nostra vita. Io sono russa, più inquadrata, ma negli anni ho imparato un po’ a sciogliermi e ora mi sento un po’ romana. Poi, siamo spesso via per lavoro e quindi ci vediamo poco. Forse anche questo aiuta”, ha detto la ballerina.

La verità sulla malattia della ballerina

Importante passaggio nell’intervista anche quello legato al problema di salute che la Titova si porta dietro da quando era bambina: l’osteomielite. “Io ero una bambina molto piccola quando ho iniziato a ballare. Non sentivo dolore e per me non c’era problema nel ballare. Semplicemente, ho costruito senza saperlo un mio equilibrio fin da subito, in modo da non sforzare troppo la gamba”, ha svelato la danzatrice.

“Mia mamma invece era contraria perché sapeva che questo problema poteva interferire con il ballo. Mio papà, al contrario, mi ha spinta a continuare e a migliorare sempre di più. Nel tempo i giornali hanno costruito tante notizie sensazionalistiche su questo mio problema, ma io ci convivo serenamente da sempre”.