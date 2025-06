Un filmato di Naike Rivelli ha generato forte discussione: la donna ha imitato le movenze di Elodie salvo poi spiegarsi meglio.

Elodie si è presa la scena con il suo recente concerto a San Siro che ha fatto il boom di spettatori e di commenti positivi. Tra questi c’è stato anche quello di Naike Rivelli che ha scelto un modo molto originale per parlare della cantante, tanto da finire al centro di una vera e propria bufera mediatica che l’ha portata a dover poi chiarire meglio i propri pensieri.

Naike Rivelli e il video su Elodie

Nelle scorse ore, dopo il concerto a San Siro di Elodie, tra i personaggi famosi che hanno voluto commentare l’esibizione della cantante c’è stata anche Naike Rivelli che ha scelto un modo molto originale per farlo. La figlia di Ornella Muti, infatti, ha pubblicato un video dove, di fatto, imitava le movenze sul palco dell’artista.

Naike Rivelli – www.donnaglamour.it

La Rivelli ha posto l’accento sulle mosse molto provocanti di Elodie che, di fatto, ha letteralmente fatto impazzire il pubblico alzando anche il tasso erotico della situazione. La clip della Rivelli, però, ha suscitato diverse reazioni controverse.

La polemica e la spiegazione

A seguito del suo primo video sulle movenze di Elodie, la Rivelli ha subito diverse critiche che l’hanno portata a dover fare delle precisazioni importanti: “Scusatemi ma sono qui a dover chiarire alcune cose perché il mio video (su Elodie ndr) ha scandalizzato diverse persone, soprattutto le donne”.

E ancora: “Io amo le donne. Sono bisessuale, per me è troppa roba! Forse si è creato un errore di comunicazione! Io adoro le donne, forse le amo troppo: deve essere quello il problema. Oggi mi sembra il sesso sia il protagonista di ogni cosa. Il sesso, la propria espressione sessuale, il proprio orientamento sessuale, esprimere la propria sessualità. Ben venga! Ma non tutti lo sanno gestire. Io sono una di queste persone”.

La Rivelli ha quindi spiegato che vedere certe movenze da parte di Elodie le ha fatto perdere la testa: “[…] Chiedo scusa. Non sono una pudica né una bacchettona. Chiedo scusa se sono sensibile alla sessualità. Non critico, gioco, faccio del sano humour”. Facendo poi riferimento alla cantante: “[…] Se imito atti sessuali durante un concerto, lo fanno in molti, chi in maniera più o meno volgare, tiro fuori la sessualità degli altri”, ha concluso Naike spiegando di non doversi sentire sbagliata per giudicare Elodie “troppa roba”.