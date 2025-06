“Non devo annullarmi perché sono mamma”: la Codegoni replica alle critiche

Aspre critiche per Sophie Codegoni che si è concessa alcuni momenti di relax apparentemente senza sa figlia Celine Blue.

La sua situazione in famiglia legata al rapporto con Alessandro Basciano è stata ben attenzionata dai media e hanno visto Sophie Codegoni appellarsi all’ex compagno anche tramite un lungo monologo a Le Iene. Ora, la ragazza è finita di nuovo al centro di qualche critica per via di un momento di relax vissuto, apparentemente, senza sua figlia.

La vacanza di Sophie Codegoni

Non sono stati mesi facili per Sophie Codegoni che ha vissuto momenti di grande difficoltà in merito al rapporto con Alessandro Basciano e la gestione della loro figlia, Celine. La questione è finita anche all’attenzione delle forze dell’ordine andando a creare tensioni e momenti di forte agitazione tra i vari protagonisti.

Sophie Codegoni – www.donnaglamour.it

Probabilmente anche per questo, la bella Sophie ha deciso di prendersi qualche ora di relax andando a Capri con le amiche. Una situazione che l’ha, però, portata a ricevere svariate critiche in quanto, apparentemente, la donna è partita senza sua figlia.

Le critiche e la replica secca

Dopo aver condiviso gli scatti da Capri, la Codegoni ha ricevuto tantissime critiche con persone che la accusavano di non essere, in soldoni, una buona madre in quanto partita senza sua figlia. A quel punto Sophie ha deciso di rispondere con un importante sfogo: “‘Sei mamma e vai in vacanza?’. Vi giuro che io questa cosa non la capirò mai”, ha esordito la donna.

E ancora: “Non è che se diventi mamma ti annulli. Secondo me questa è una cosa di cui dovremmo essere tutti molto consapevoli. Io dedico la mia vita alla mia bambina perché io la amo da morire, è la mia priorità in tutto. Ci passo ogni giornata della mia vita insieme, però ho anche bisogno di prendermi dei momenti per me. Secondo me tutte noi donne abbiamo bisogno di staccare, di divertirci, di rilassarci, di pensare a noi. Inevitabilmente un po’ ci annulliamo per i nostri bimbi, è una cosa che ci viene naturale”.

“Ogni volta che parto ricevo mille messaggi così. Trovo profondamente sbagliato pensare che una mamma debba essere solo mamma. Credo sia fondamentale, per ogni genitore, ritagliarsi dei momenti per sé, per staccare dalla quotidianità, dalle responsabilità e riconnettersi con se stessi”, ha terminato la donna spiegando la sua posizione.