Sophie Codegoni lancia un appello ad Alessandro Basciano a Le Iene: “Niente guerre, tuteliamo nostra figlia”.

Sophie Codegoni è tornata in televisione con un’intervista intensa e toccante andata in onda durante la puntata di Le Iene del 13 maggio 2025. L’ex tronista ed influencer ha scelto il programma di Italia 1 per chiarire la sua posizione nella delicata vicenda che la lega al suo ex compagno, Alessandro Basciano, padre della loro bambina. Dopo le accuse e le denunce per stalking, minacce e violenza privata, Sophie rompe il silenzio e lancia un appello all’ex: “Basta battaglie televisive, affrontiamo la situazione con intelligenza“. Ma scopriamo tutti i dettagli di ciò che ha dichiarato l’influencer.

Sophie Codegoni, la scelta di denunciare: “Non era facile, ma necessario”

Durante l’intervista, Sophie Codegoni ha spiegato come sia arrivata alla dolorosa decisione di denunciare Basciano, e ha ammesso le difficoltà di doverlo fare nei confronti del padre di sua figlia.

Ha raccontato di aver vissuto momenti di estrema solitudine e isolamento, aggravati da un silenzio interpretato in modo errato da chi le stava intorno. “Non voglio distruggerlo – ha detto – ma devo tutelare me stessa e le persone che amo“.

Qui il video della toccante intervista a Le Iene.

L’appello a Basciano: “Pensiamo a nostra figlia, non alla TV”

Il momento più forte del servizio è stato l’appello pubblico che Sophie ha rivolto ad Alessandro Basciano. Un messaggio di responsabilità e maturità, in cui chiede di porre fine al conflitto mediatico per concentrarsi sul bene della loro bambina.

“Direi che sicuramente il limite ormai è già stato superato da un pezzo, di affrontare tutta questa situazione con un po’ di intelligenza. Di ricordarsi che io e lui abbiamo un interesse comune che è molto più grande di tutto questo che è nostra figlia” ha dichiarato.

Poi continua: “Io non voglio battaglie televisive, quindi spero che la cosa si risolva in altre sedi“.

Un altro tema toccato è stato quello del supporto ricevuto da parte delle persone vicine. Sophie ha raccontato di essersi sentita abbandonata anche da chi si professava amico: “Quando è successo il caos, molti sono spariti. Alcuni ora tornano, ma io non li voglio più accanto“.