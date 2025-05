Sfera Ebbasta replica a Salmo sul cachet da X Factor: “Io il milly me lo sono preso senza pensarci”, lo scontro social.

La scena musicale italiana è tornata a infiammarsi grazie a un botta e risposta inaspettato tra due protagonisti della scena rap e trap: Sfera Ebbasta e Salmo. Tutto è iniziato quando il rapper sardo ha raccontato pubblicamente di aver rifiutato un cachet da 1 milione di euro per partecipare come giudice a X Factor, scelta che ha motivato con la volontà di rimanere fedele a sé stesso e al proprio percorso artistico. Ma presto è arrivata la risposta di Sfera Ebbasta che, al contrario di Salmo, ha vissuto l’esperienza nel noto talent musicale.

Il botta e risposta social tra Salmo e Sfera Ebbasta

Salmo ha confessato che per lui accettare quel ruolo in tv avrebbe compromesso la sua coerenza. “Non era il momento giusto, non volevo ritrovarmi a commuovermi in tv” ha dichiarato, sottolineando come per lui i soldi non siano mai stati il motore delle sue decisioni.

La vera sorpresa è arrivata poco dopo, quando Sfera Ebbasta, già giudice di X Factor nel 2019, ha commentato la vicenda su Threads con una frase secca ma eloquente: “Io il milly da X Factor me lo sono preso senza pensarci 2 volte“.

Una dichiarazione che molti hanno interpretato come una frecciatina diretta a Salmo. Il tono, il tempismo e la piattaforma scelta per pubblicarla lasciano poco spazio all’immaginazione: sembra proprio una risposta mirata, che contrappone la spontaneità di Sfera alla riflessione più idealista di Salmo.

Scontro social: i fan divisi

Il web si è subito diviso. Da un lato, c’è chi apprezza la fermezza di Salmo, capace di rinunciare a una cifra astronomica in nome della coerenza. Dall’altro, tanti sostengono Sfera Ebbasta, lodandone il pragmatismo e la capacità di cogliere un’opportunità irripetibile.

La frase “Io il milly me lo sono preso” è già diventata virale, e si è trasformato in meme.

Al momento, nessuno dei due artisti ha approfondito ulteriormente l’argomento. Ma il contrasto tra le loro visioni ha acceso i riflettori su un tema sempre attuale nel mondo dello spettacolo.

Ci saranno nuove botte e risposte sull’argomento? Non ci resta che attendere per scoprirlo.