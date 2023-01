Ecco quali sono le location di Natale da Chef, la commedia con protagonista Massimo Boldi nei panni dell’inetto cuoco Gualtiero Saporito.

Può un cuoco del tutto incapace ai fornelli, assistito da un sommelier astemio e da una pasticciera abituata ad uscire dalle torte di compleanno anziché prepararle essere scelto per occuparsi del pranzo del G7? La risposta è no nella realtà ma è invece quanto accade in Natale da Chef, cinepanettone con protagonista Massimo Boldi che è uscito nelle sale cinematografiche nel 2017. Vediamo ora quali sono le location di Natale da Chef.

Natale da Chef: le location del film

La storia raccontata in Natale da Chef è ambientata principalmente a Trento, è qui infatti che, nel film, si svolgerà il G7. E proprio il Trentino Alto Adige è la regione che ha ospitato le riprese della commedia diretta da Neri Parenti.

Massimo Boldi

Fra le location di Natale da Chef nella città di Trento troviamo Piazza Duomo, Palazzo Thun e il Palazzo Roccabruna. La produzione sia poi spostata anche in altre località del Trentino Alto Adige girando delle scene sul Lago di Garda, per la precisione a Riva del Garda, dove si può riconoscere l’Astuto Alberghiero che è stato utilizzato per le ripresa del film.

Ad Arco è stata scelta come location del film il palazzo in stile liberty che è sede del Casinò Municipale. Infine sono state delle scene di Natale da Chef anche a Rovereto e a Mezzocorona.

Natale da Chef: il cast del film

A interpretare il protagonista principale di Natale da Chef, ovvero lo chef Gualtiero Saporito, è ovviamente Massimo Boldi. Nel cast del film troviamo anche Biagio Izzo, Enzo Salvi, Paolo Conticini e Milena Vukotic, Dario Bandiera, Rocio Munoz Morales, Francesca Chilemi, Maurizio Casagrande, Fabrizio Buompastore, Loredana De Nardis, Jacopo Sarno, Paolo De Vita, Luis Molteni, Massimo De Lorenzo e Armando De Razza.

