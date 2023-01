Natale da Chef è il cinepanettone del 2017 con protagonista Massimo Boldi: ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.

Nel 2018 si è ricomposta (dopo una separazione avvenuta nel 2006) la coppia artistica formata da Massimo Boldi e da Christian De Sica, che in quell’anno hanno lavorato insieme in Amici come prima. E’ così che l’ultimo cinepanettone dell’attore milanese, senza il collega romano, resta Natale da Chef, uscito nelle sale cinematografiche nel 2017. Il film è stato diretto da Neri Parenti. Dalla trama al cast, passando per le location, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questo film.

Natale da Chef: la trama del film

Il protagonista di Natale da Chef è Gualtiero Saporito, un inetto chef che, a causa di un losco piano del proprietario di una ditta di catering sull’orlo della bancarotta, si ritroverà a dover cucinare per i capi di stato presenti al G7.

Massimo Boldi

Ad aiutare lo chef ci saranno un sommelier astemio, un aiuto cuoco affetto da ageusia e una pasticciera che solitamente esce dalle torte nelle feste di addio al celibato anziché prepararle. La scarsa abilità del protagonista ai fornelli porterà a una serie di situazioni tra il comico e il grottesco che i vari personaggi presenti si troveranno a vivere.

Natale da Chef: il cast del film

A interpretare il ruolo del protagonista, lo chef Gualtiero Saporito, è ovviamente Massimo Boldi.

Nel cast di Natale da Chef troviamo poi tanti altri attori e attrici che fanno parte dei cast fissi dei cinepanettoni: hanno infatti lavorato alla commedia anche Biagio Izzo, Enzo Salvi, Paolo Conticini e Milena Vukotic.

A loro si aggiungono anche Dario Bandiera, Rocio Munoz Morales, Francesca Chilemi, Maurizio Casagrande, Fabrizio Buompastore, Loredana De Nardis, Jacopo Sarno, Paolo De Vita, Luis Molteni, Massimo De Lorenzo e Armando De Razza.

