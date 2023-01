Potrebbe essere Sofia Goggia la terza co-conduttrice accanto ad Amadeus a Sanremo 2023, ora si attende l’annuncio ufficiale.

La notizia della presunta presenza di Sofia Goggia a Sanremo 2023 è stata pubblicata dal quotidiano Il Messaggero questa mattina 4 gennaio. Secondo il giornale mancherebbe solamente l’annuncio ufficiale da parte di Amadeus, il direttore artistico, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Probabilmente il conduttore rivelerà il nome in diretta al TG1, ormai l’unico spazio che utilizza per comunicare tutte le novità riguardanti il Festival.

Sofia Goggia: co-conduttrice a Sanremo 2023?

Al momento, per quanto riguarda le co-conduttrici, sono stati resi noti ufficialmente i nomi di Chiara Ferragni e di Francesca Fagnani. L’influencer sarà co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata, ovvero il 7 e l’11 febbraio. Amadeus aveva rivelato che un annuncio su una nuova co-conduttrice sarebbe arrivato entro la fine dell’anno, ma per ora nulla è stato ancora rivelato. È stata solamente resa nota la presenza di Mahmood e Blanco, ospiti durante la prima serata del Festival, che canteranno il loro successo Brividi, che li ha visti trionfare la scorsa edizione.

Sofia Goggia porterebbe sul palco di Sanremo la grinta di una sportiva che non si ferma e si rialza dopo ogni caduta. La sciatrice ha recentemente vinto la discesa libera di St. Moritz con un tutore alla mano, dopo essersela rotta in due punti.

Il Messaggero rivela anche quale potrebbe essere il nome della quarta co-conduttrice: la giornalista del TG1 Giorgia Cardinaletti. Se queste notizie fossero vere non mancherebbe più nessuno all’appello delle co-conduttrici. Non rimane che aspettare l’annuncio ufficiale di Amadeus, che potrebbe avvenire, come riporta TvBlog, il 6 gennaio.

