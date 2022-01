Ancora positiva al Covid Nancy Brilli, che dal 5 gennaio è in isolamento e si sta curando. Ecco gli aggiornamenti sul suo stato di salute.

Una settimana fa Nancy Brilli annunciava di essere risultata positiva al Covid-19, per colpa del quale è andata anche al pronto soccorso. Nelle Instagram Stories raccontò ai suoi fan cosa stava passando e ora aggiorna sul suo stato di salute sempre tramite social network.

In questi giorni per Nancy Brilli non sono mancati commenti da parte dei fan che non vedono l’ora che si riprenda e ieri la showgirl ha deciso di aggiornare tutti con una foto, dicendo: “Ancora positiva. Altri 6 gg di isolamento. Niente tosse, saturazione ok, niente febbre. Solo tanto stanca. Beh, la cura e il vaccino stanno lavorando… mi riposo. Mi aspettate?”

Ancora un po’ di pazienza per Nancy brilli che non demorde e spera di risultare negativa il prima possibile. Come lei, altri vip sono risultati positivi al Covid durante queste feste, come Jovanotti, Gigi D’Alessio, Tommaso Paradiso e tanti altri ancora.

