L’attore svela un retroscena degli autori del GF Vip dopo che ha lasciato lo studio, in seguito a una discussione in diretta con Delia Duran.

Alex Belli, in occasione di un’intervista rilasciata a Casa Chi rivela con chi potrebbe legare Delia all’interno della Casa. L’attore poi svela un dettaglio sugli autori del reality dopo che è uscito infuriato dallo studio per aver discusso con la compagna in diretta.

Le dichiarazioni di Alex Belli

Come riporta Blogtivvu, Alex Belli dichiara: “Di donne sicuramente si troverà molto bene con Manila. Lei è una grande donna di casa. Io mi sono innamorato di lei per il suo senso della famiglia. Di altre non lo so… forse anche con Miriana. Escludo che qualche uomo potrebbe farla cadere ai suoi piedi anche se lei è come me, molto solare e giocosa e potrebbe essere fraintesa. Si potrebbe trovare bene con Barù. Baci artistici tra di loro? Lei può fare quello che vuole dopo la sospensione di ieri sera. No, non sono single perché è una sospensione.“

L’attore svela poi un retroscena inedito post-diretta: “Dopo ieri non mi ha più risposto al telefono. Vi svelo un retroscena. Gli autori ieri sera, ero incazzato nero, dopo che sono uscito dallo studio e sono andato via senza salutare, erano convinti, siccome non rispondevo al telefono, che fossi andato all’hotel dove Delia fa la quarantena. Mi hanno chiamato in dieci, erano preoccupatissimi…“

