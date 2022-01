La modella venezuelana ha scritto delle parole per Alex Belli dopo che i due hanno litigato pesantemente, mettendo in pausa la loro relazione.

A Pomeriggio 5 news si è parlato a lungo del Grande Fratello Vip 6 e naturalmente della coppia Delia Durane e Alex Belli. I due hanno messo in pausa la loro relazione in diretta e il giornalista Roberto Alessi, ha rivelato un dettaglio proprio della modella venezuelana, subito dopo la lite con l’attore.

Le dichiarazioni del giornalista su Delia Duran

Secondo Roberto Alessi, Delia Duran ha scritto una lettera aperta ad Alex Belli che pubblicherà su Novella 2000: “Delia ha scritto per Novella2000, nel numero che uscirà domani, una lettera aperta dove ribadisce di essere innamorata di Alex Belli ma gli dice che dovrà sudare settantasei camicie e scalare le montagne per riconquistarla. Lei è arrabbiata perché lui, mentre lei non c’era, ha continuato a scrivere questi tweet su Soleil.”

A quanto pare, i motivi per cui la modella si è infuriata in diretta con l’attore è ancora Soleil Sorge. Belli non ha mai smesso di seguire le vicende della Casa e sopratutto il percorso della sua “amica speciale”. Giorni fa, ha anche scritto una dedica molto forte alla modella italo-americana che ha dato molto fastidio a Delia. Per questo la neo-gieffina ha deciso di prendere una pausa dal suo compagno e riflettere, affrontando da sola il suo percorso al GF Vip 6.

