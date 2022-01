Anche Nancy Brilli è stata colpita dal Covid-19, iniziando il nuovo anno in modo non proprio sereno. Ecco cosa le è successo e come sta ora.

L’attrice romana Nancy Brilli è risultata positiva al Covid-19 e ha passato dei brutti momenti, correndo al pronto soccorso a causa del suo stato di salute.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Purtroppo l’attrice de Il bello delle donne non è stata fortunata come molti altri, infatti il Covid-19 l’ha colpita in modo non piacevole, portandole non pochi problemi. In una serie di stories pubblicate su Instagram nelle scorse ore, la showgirl ha raccontato cosa sta passando e come sta affrontando il virus. Ecco cosa ha detto:

“Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il Covid. Basta. Mi sento una schifezza. M’è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d’oltretomba.”

Qualche ora dopo, Nancy Brilli ha mostrato il livello della sua saturazione, basso rispetto alle percentuali della soglia limite, così si è recata al pronto soccorso, dal quale ha avvisato i suoi follower della situazione. All’ospedale Sant’Eugenio di Roma, la Brilli è stata sottoposta a ben 7 prelievi, nonché a una tac polmonare per controllare il suo stato di salute.

Oggi l’attrice probabilmente è a riposo, ha solo fatto sapere che è reduce da una giornata complicata ed ha ancora la voce cavernosa. Una situazione difficile in cui molti come lei, in questo periodo, si trovano. Non resta che augurarle una pronta guarigione.

Riproduzione riservata © 2022 - DG