Peggiorano le condizioni di Antonio Cassano, ricoverato a Genova. Positivo al virus dal 24 dicembre e in isolamento in casa, ha trascorso il Natale mangiando e dormendo lontano da moglie e figli, negativi.

Antonio Cassano

Antonio Cassano è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute a distanza di giorni, è in isolamento dal 24 dicembre 2021, dal risultato del test positivo per il virus. Si trova nel reparto di Malattie infettive sotto la cura del team del professor Bassetti. Non è in grave pericolo, per fortuna, e sembra non essere grave al momento.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Anche in un momento del genere non mancano polemiche. Su un giornale hanno annunciato il ricovero dell’ex calciatore vicecampione d’Europa nel 2012, scrivendo che, in più, non è neanche vaccinato. Una accusa grave in un periodo difficile per i contagi in salita ripida e le scelte di Governo su i no vax. Pronta la risposta della moglie Carolina Marcialis, nelle storie di Instagram: “Antonio è in ospedale e sta bene. Seconda cosa è vaccinato con due dosi e mi fa piacere che uno la mattina si sveglia e decide di scrivere il cazzo che vuole. I clown magari in altre situazioni”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG