Selvaggia Lucarelli attacca Katia Ricciarelli, ricordando quando hanno partecipato insieme al reality La Fattoria, accusando la cantante lirica di essere misogina.

Katia Ricciarelli è una dei concorrenti più discussi nell’ultimo periodo al GF Vip 6, per via delle sue affermazioni sulle donne un po’ controverse. Su questo ha avuto da dire la sua anche Selvaggia Lucarelli, la giornalista che non perde mai un colpo per pubblicare sui social la sua opinione.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

La Lucarelli ha ricordato su Instagram quando lei e Katia Ricciarelli hanno partecipato al reality show La Fattoria, in cui la cantante lirica dimostrò già di avere delle opinioni discutbili.

Selvaggia Lucarelli posta un video, dell’allora programma Mai Dire Grande Fratello, in cui la Gialappa’s Band aveva raccolto alcune frasi un po’ offensive che la Ricciarelli aveva esternato contro le sue colleghe donne.

La Lucarelli scrive: “Vedo critiche in giro per l’atteggiamento arrogante e volgare della #Ricciarelli al Gf, che non sto seguendo. Non sono sorpresa però. Mi avete sbloccato un ricordo.” Così racconta: “Anno 2006, La Fattoria, una delle prime esperienze in tv. Ero una semi-sconosciuta tra personaggi molto noti (Montano, Arca, Mattera, Marcus Schenkenberg, Petrarolo, Fabiani…) E poi lei. Prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne. La mandai spesso a quel paese, tra i pochi che non la temevano. Tra sue le perle, come si vede in questo video d’annata, mi invitò a fare la madre anziché cercare di far carriera. Erano altri tempi, nessuno si indignò“

All’epoca, infatti, le parole di Katia Ricciarelli non ebbero un grande peso ma ora, quello che la cantante dice nella Casa del GF è nell’occhio del mirino e potrebbe farle rischiare la reputazione.

Riproduzione riservata © 2022 - DG