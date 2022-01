La modella e influencer Paola Turani si mostra senza filtri, lanciando un bellissimo messaggio di body positivity dopo la gravidanza.

Una gravidanza a lungo sognata e agognata quella di Paola Turani, che ora abbraccia e coccola felice il suo piccolo Enea, avuto dalla relazione con il suo compagno Riccardo Serpellini. Ora pubblica due foto in lingerie, che mostrano il suo prima e dopo il parto.

Paola Turani non potrebbe essere più bella che in queste foto, anche se il suo fisico è cambiato ma, come lei stessa dice, è più che felice e non ha paura di mostrarlo. Un messaggio di body positivity molto importante, soprattutto da una come lei che viene seguita da milioni di ragazze e ragazzi sui social. Ecco cosa ha scritto: “Quanto mi sembra lontana quella Paola dalla Paola di adesso! E poi l’altro giorno scatto una foto di come sono ora, tre mesi post parto. Come si sente questa Paola? Più che bene. Completa. Ancora più felice. Anche se il suo corpo è cambiato, anche se ha 5 kg in più e non sa se ritornerà come prima.”

Tantissimi i commenti dei suoi fan e di colleghi e amici, che dimostrano come sempre il loro affetto e apprezzano il messaggio importante che Paola Turani ha voluto mandare: non importa quanti chili di troppo si hanno, l’importante è stare bene con sé stessi e con la propria vita.

Riproduzione riservata © 2022 - DG