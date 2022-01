Dure parole contro Alfonso Signorini quelle di Selvaggia Lucarelli che, sui social, si scaglia contro il conduttore del GF Vip 6.

Sappiamo che Selvaggia Lucarelli non le manda a dire e ora punta il dito contro Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, accusandolo di aver trasformato il reality più famoso d’Italia.

Selvaggia Lucarelli non è di certo un’estimatrice dei programmi tv di Alfonso Signorini e ora, tramite i suoi social, lancia una frecciatina infuocata contro il conduttore dicendo: “Alfonso Signorini ha trasformato un reality in cui si discuteva delle dinamiche tra i concorrenti in un reality in cui si discute delle dinamiche tra lui, gli autori e, in ultimo, i concorrenti. Non conta più quello che succede nella Casa ma chi condannerà o assolverà con la sua doppia morale Signorini nella Casa”

Secondo la giornalista, la conduzione di Alfonso Signorini non si focalizzerebbe più sui concorrenti, ma bensì sulle dinamiche autoriali e del conduttore. Il riferimento sembra essere a quanto accaduto nei giorni scorsi con Katia Ricciarelli. Il soprano, da sempre amica del conduttore, ha pronunciato parole ben poco carine nei confronti di Lulù Selassiè. Per punire la Ricciarelli, Signorini si è limitato a un rimprovero, scatenando alcuni telespettatori che avrebbero voluto vederla espulsa.

