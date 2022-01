Serena Rossi ha annunciato che il matrimonio con il compagno Davide Devenuto è saltato. Ecco perché.

Mesi fa, nello studio di Mara Venier a Domenica In, Davide Devenuto aveva chiesto la mano alla sua compagna Serena Rossi, ma pare che i due non abbiano ancora intenzione di convolare a nozze.

Serena Rossi, infatti, ha spiegato al magazine Di Più Tv come mai l’organizzazione del matrimonio ancora non è iniziata. Ecco le sue parole: “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”

A quanto pare, l’attrice non ha ancora intenzione di sposare Davide Denvenuto, anche se le motivazioni non sono chiare ma probabilmente, da quello che si percepisce dalle sue parole, il periodo non è dei migliori per loro.

Serena Rossi è una delle attrici più amate in Italia e negli ultimi anni è stata coinvolta in numerosi progetti. Al momento sta girando la seconda stagione di Mina Settembre, la fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, insieme all’attore Giuseppe Zeno. Le riprese andranno avanti fino a primavera.

Alcuni rumors la vorrebbero anche al Festival di Sanremo 2022, sarà vero? Al momento nessuna notizia del genere è trapelata.

