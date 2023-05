Naike Rivelli si è scagliata contro Chiara Ferragni per la vicenda che ha visto protagonista una giovane fan dell’influencer.

Nei giorni scorsi una ragazzina di 11 anni di nome Giulia è balzata agli onori delle cronache per aver criticato una foto postata da Chiara Ferragni via social (e dove l’influencer appariva in déshabillé). A seguire il profilo social della giovane fan è stato cancellato. Sulla vicenda è intervenuta la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, che rivolgendosi a Chiara Ferragni ha detto nelle sue stories:

“Pensati libera! E una ragazzina si alza, si pensa libera e scrive un commento sotto un post della signora Chiara Ferragni. Si scatena un putiferio. La ragazzina riceve così tanti commenti negativi che la mamma deve disattivarli. Dopodiché la sua pagina Instagram – molto bella – scompare. E la ragazzina non esiste più. Ecco il nostro pensarti libera in Italia, bel messaggio per le ragazzine”, e ancora (rivolgendosi a Chiara Ferragni): “Basta che fai un appello ai tuoi follower e ci aiuti a riaprire l’Instagram di Giulietta. È il momento di dimostrare che anche tu sostieni le donne”.

Naike Rivelli

Naike Rivelli contro Chiara Ferragni

Anche Naike Rivelli si è schierata dalla parte della giovane fan di Chiara Ferragni e ha chiesto alla stessa imprenditrice digitale di intervenire per far ripristinare il suo profilo.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più, ma nelle scorse ore – attraverso un’intervista pubblica – è stata la stessa Giulia a rivelare che il suo profilo sarebbe stato cancellato dopo che lei aveva pubblicato il suo commento al post dell’influencer. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

