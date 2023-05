Sabrina Salerno ha provato a mettere a tacere ancora una volta i rumor in merito ai suoi presunti ritocchi di chirurgia plastica.

Da anni Sabrina Salerno è al centro di alcuni gossip in merito ai suoi presunti ritocchi con la chirurgia plastica e la cantante ha sempre smentito con fermezza la questione. Nelle ultime ore ha voluto persino condividere sui social la perizia del suo medico, smentendo così una volta per tutte le voci in circolazione.

“Vedo in data odierna la sig.ra Salerno Sabrina. Giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie”, si legge nella perizia da lei condivisa nelle sue stories, e ancora: “La storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi).”

Sabrina Salerno

Sabrina Salerno: la perizia sul seno

Sabrina Salerno ha voluto mettere a tacere con una perizia le voci in merito ai suoi presunti ritocchi di chirurgia plastica e sui social ha scritto: “Spero, con questo documento, di aver messo la parola FINE a una fake news che mi perseguita da più di 30 anni.”

La cantante ha più volte affermato di essere orgogliosa della sua forma fisica e ha sempre sottolineato di essersi sempre presa cura di sé stessa grazie allo sport e a una sana alimentazione.

Riproduzione riservata © 2023 - DG