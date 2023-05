Alex Belli ha roto il silenzio sulla rottura avvenuta nelle scorse ore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

A quasi due mesi dalla fine del GF Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno annunciato (non senza polemcihe) la fine della loro storia. Nelle scorse ore sulla vicenda è intervenuto anche Alex Belli, che tra i commenti ai fan dell’ex coppia sui social ha scritto:

“Bisogna farci una grande risata sopra… che è l’unica soluzione di fandom che ahimè, ogni anno seguono storie di coppie mai esistite e improbabili, se non a uso e consumo dei social e per convenienza!”. Il suo commento ha finito per dividere il pubblico social.

Perché bisogna farci una grande risata sopra… che è l’unica soluzione di fandom che aimè, ogni anno seguono storie di coppie mai esistite e improbabili, se non a uso e consumo dei social e per convenienza!! 😂😂 — ALEX BELLI (@AXBproduction) May 30, 2023

Oriana e Daniele, l’addio: il commento di Alex Belli

Alex Belli è intervenuto via social in merito all’addio tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e in tanti, sui social, si sono detti d’accordo o contrari con la sua opinione.

In tanti si chiedono se Oriana e Daniele replicheranno alle parole del marito di Delia Duran, che ha velatamente insinuato che la loro storia sia stata costruita a regola d’arte solo per consentire loro di ottenere maggiore visibilità. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

