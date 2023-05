Secondo indiscrezioni sarebbe giunta al termine la liaison tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Dopo la fine del GF Vip era sbocciato qualcosa di più che una semplice amicizia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, e in tanti tra i fan dei social speravano di vedere i due insieme anche in futuro.

Nelle ultime sarebbe stata la stessa influencer ad annunciare via Twitter: “Vi prego, non taggatemi in più cose d’amore su ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo non sto bene. Grazie…”. Come se non bastasse Oriana avrebbe smesso di seguire Daniele sui social, e tanti credono che questa sia la conferma definitiva di una rottura tra i due.

Oriana Marzoli e Daniele si sono lasciati? L’indiscrezione

Storia al capolinea per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? L’influencer si è mostrata con aria visibilmente provata via social e, secondo i rumor in circolazione, avrebbe fatto le valigie e avrebbe cancellato Daniele dai suoi canali social.

Al momento i due non hanno proferito parola in merito all’argomento ma in tanti, tra i fan, sperano di saperne presto di più. Nei giorni scorsi Daniele si era sfogato contro i suoi fan dei social che lo avevano attaccato per aver messo – sembra – un like a una ragazza sconosciuta. Sarà stata questo il motivo di un suo allontanamento da Oriana?

