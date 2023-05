Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sul suo rapporto con suo padre.

Il legame tra Cristiana Ciacci e suo padre Little Tony è stato unico e indissolubile, ma la stessa figlia del grande artista ha confessato a Domenica In che non sempre le cose tra lei e il genitore sarebbero andate per il meglio.

“Non mi voleva sul palco con lui per la mia anoressia, eravamo sempre in conflitto, mi diceva che ero troppo magra. Ho sofferto di mancanze affettive fin da piccola e per questo, poi, cercavo negli uomini quello che non avevo in casa, presenza. Volevo che le mie ossa descrivessero il mio malessere, per questo non mangiavo”, ha rivelato per la prima volta la figlia del celebre artista.

Little Tony – Cristiana Ciacci – Enrico Ciacci

Cristiana Ciacci: l’anoressia

Ospite a Domenica In Cristiana Ciacci ha svelato per la prima volta la sua nostalgia verso suo padre Little Tony, e ha commosso il pubblico tv con il suo racconto sull’anoressia e sul rapporto con il cantante (scomparso 10 anni fa).

Cristiana, che presto convolerà a nozze, ha anche ammesso di essere fortemente addolorata perché non potrà essere suo padre ad accompagnarla all’altare. “Da un parte non mi sembra che siano passati dieci anni perché lo vivo nella mia quotidianità attraverso le foto, le sue canzoni, da una parte lo sento molto vicino, però dall’altra mi manca tanto, soprattutto con l’avvicinarsi del mio matrimonio”, ha ammesso la figlia di Little Tony.

