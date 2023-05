Ultimo è finito al centro delle polemiche in rete dopo essersi mostrato mentre era in motorino con altre due persone e senza casco.

Una vera e propria bufera ha travolto Ultimo che, in queste ore, si è mostrato mentre era in motorino con altre due persone e senza casco per i quartiere spagnoli di Napoli. Il video ha presto fatto il giro della rete e in molti hanno accusato il cantante di rappresentare un cattivo esempio per i suoi giovani fan. Al momento Ultimo non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti si chiedono se lo farà.

Ultimo nella bufera: in motorino in tre senza casco

Ultimo è finito nell’occhio del ciclone per un video in cui lo si vede andare in motorino con altre tre persone e senza casco. Il video incriminato è stato condiviso anche dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha scritto:

“Che esempio diamo in questo modo ai giovanissimi? Come gli spieghiamo che il casco va indossato sempre e comunque se uno dei loro idoli si fa beffe delle regole? I personaggi pubblici, specie quelli con un pubblico giovane, hanno il dovere morale di essere i primi a dare sempre il buon esempio. Atti del genere non sono tollerabili”.

Il cantante replicherà alle polemiche nei suoi confronti?

