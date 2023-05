La fotografa Daniela Zedda si è spenta a Cagliari. In tanti, via social, stanno ricordando e omaggiano il suo lavoro.

In queste ore a Cagliari si è spenta la celebre fotografa Daniela Zedda, deceduta a 64 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. Ad unirsi al coro dei tanti che in queste ore la stanno ricordando e omaggiando via social vi è stato anche il saggista Beppe Severgnini, che sul Corriere della Sera ha scritto:

“Daniela era una magnifica professionista, nota a livello nazionale e internazionale. Ma la Sardegna era nel suo sguardo, nelle sue immagini, nel suo accento, nel modo in cui liquidava vanità e indecisioni. E trattando con artisti, musicisti e scrittori, ne vedeva parecchie. Anche le mie, devo dire.”

Daniela Zedda: morta la celebre fotografa

Il mondo dell’arte e della fotografia piangono Daniela Zedda, la celebre fotografa che aveva lavorato per l’Unione Sarda e che aveva immortalato con le sue foto alcuni dei volti più famosi del mondo dell’arte, della musica e della cultura.

In queste ore in tanti (tra cui il celebre giornalista e saggista Beppe Severgnini) la stanno ricordando e omaggiando via social e sono rimasti profondamente addolorati per la notizia della sua scomparsa, sopraggiunta a seguito di una grave malattia.

Riproduzione riservata © 2023 - DG