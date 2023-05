Il mondo del cinema piange Isa Barzizza, la grande attrice 93enne che è stata spalla del celebre attore Totò.

A Palau, in Sardegna, si è spenta in queste ore Luisita “Isa” Barzizza, la celebre attrice 93enne che è stata per anni la spalla dell’attore Totò. Insieme a lui recitò a teatro e in 11 film per il cinema che la consacrarono tra le stelle della comicità leggera del dopoguerra.

ISA BARZIZZA

Isa Barzizza è morta: il grave lutto

Il mondo del cinema e dello spettacolo piangono Isa Barzizza, la celebre attrice che fu anche musa ispiratrice e spalla comica per il grande Totò. Insieme all’attore recitò negli spettacoli teatrali C’era una volta il mondo e Bada che ti mango (rispettivamente del 1948 e del 1948). Recitò inoltre in 11 film in cui fu la sua spalla comica, e conquistò tutti grazie alla sua bellezza e alla sua delicata comicità.

L’attrice è stata sposata con il regista e sceneggiatore Carlo Alberto Chiesa, con cui ha avuto sua figlia Carlotta Chiesa. Al momento della scomparsa abitava a Palau, dove si era trasferita per stare accanto alla sua unica figlia. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato don Paolo Pala, parroco di Palau.

Riproduzione riservata © 2023 - DG