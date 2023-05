Il conduttore Fabio Fazio ha salutato per l’ultima volta il pubblico del suo famoso programma tv, Che Tempo Che Fa.

Che Tempo Che Fa ha chiuso definitivamente i battenti e il prossimo autunno il conduttore Fabio Fazio (così come la sua inseparabile spalla comica, Luciana Littizzetto) approderà su Nove. In chiusura di puntata lo stesso conduttore ha salutato per l’ultima volta il pubblico del programma tv facendo riferimento alle questioni che, negli ultimi mesi, avrebbero portato al suo addio alla Rai.

“Vorrei anche dire grazie a tutti quelli che si sono fatti sentire in questi giorni. Voglio dire grazie soprattutto a Rosanna Pastore che cura questo programma, Silvia Calandrelli direttrice Rai Cultura, che in questi mesi hanno cercato una soluzione aspettando segnali da Giove o da Marte che non sono arrivati”, ha dichiarato il conduttore durante i suoi ringraziamenti finali al programma. Fazio ha stupito tutti per non aver dato adito alle polemiche degli ultimi giorni e, soprattutto, congedandosi in maniera calma e pacata.

Fabio Fazio

Fabio Fazio: i saluti a Che Tempo Che Fa

Per l’ultima volta Fabio Fazio ha salutato il pubblico di Che Tempo Che Fa e ha fatto anche riferimento a ciò che sarebbe accaduto negli ultimi mesi e che avrebbe portato al suo inevitabile addio alla Rai e alla chiusura del programma tv. Fazio sembra aver fatto riferimento a un mancato rinnovo del suo contratto, ma sulla questione al momento non sono ancora emerse conferme.

“Come diceva Luciana, grazie alla Rai che è la Tv di tutti, anche la mia. Proprio in questi giorni, 40 anni fa, facevo il provino e incredibilmente mi presero. Da quel giorno chiamai Bruno Voglino “mamma” e l’ultimo grazie va a lui. Se mi permettete vorrei dire che dopo quel provino andai a fare l’imitatore a Pronto Raffaella, il cuore mi batteva durante la sigla”, ha dichiarato il volto tv, che ha sorpreso tutti congedandosi in maniera pacata e senza dare adito alle polemiche.

