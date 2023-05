Ilary Blasi ha mostrato ai fan dei social il nuovo gioiello che si è fatta saldare attorno alla vita e ha fatto il pieno di like.

Ilary Blasi si è recata in una prestigiosa gioielleria di Roma per far saldare attorno al suo ventre piatto e scolpito un “Filodoro”, ossia una sottile catena d’oro che rappresenta un pegno d’amore e che le è stato saldata direttamente addosso (e che per questo non potrà togliere).

La showgirl ha mostrato orgogliosa il risultato ottenuto ai suoi fan e in tanti si chiedono se qualcun altro seguirà il suo segno dando il via a una nuova moda.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: il filo d’oro saldato attorno alla vita

Ilary Blasi ha scelto di farsi saldare addosso un Filodoro (questo il nome del gioiello) e in tanti si chiedono se quello della showgirl non sia stato soltanto un vezzo o se, invece, per lei rappresenti un pegno d’amore (magari dedicato al nuovo fidanzato Bastian, con cui sembra aver ritrovato la felicità dopo la separazione da Totti).

La showgirl ha mostrato orgogliosa il suo nuovo gioiello, in grado di valorizzare i suoi addominali scolpiti, e in tanti si chiedono se qualche altra vip seguirà il suo esempio.

