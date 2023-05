La modella Filippa Lagerback ha rotto il silenzio sulla sua futura carriera tv dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai.

Filippa Lagerback ha fatto sapere che seguirà la sua “famiglia televisiva” (quella composta da Fabio Fazio e da Luciana Littizzetto) su Nove, dove in autunno avrà inizio un nuovo programma. In merito alla chiusura di Che Tempo Che Fa e alla decisione di dire addio alla Rai per approdare a Discovery, la moglie di Daniele Bossari ha confessato a Chi:

“Certo che li seguirò e ne sono contenta. Nell’assurdità della cosa, anche questa la prendo come un’occasione: sono contenta di intraprendere una strada nuova con la mia altra famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana. Anche noi tre ci somigliamo, in qualche maniera: siamo poco mondani, riservati. Loro due, poi, sono eccezionali.”

Filippa Lagerback

Filippa Lagerback: l’addio alla Rai

Dopo settimane di indiscrezioni in merito al suo futuro lavorativo la stessa Filippa Lagerback ha rotto il silenzio, confermando che seguirà Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nel nuovo programma che prenderà il via in autunno, su Nove.

I fan dei social sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e si chiedono se i tre ex volti della Rai torneranno a parlare pubblicamente della questione (che non ha mancato di sollevare polemiche e commenti).

