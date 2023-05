Il frontman dei Maneskin Damiano David ha lasciato i fan a bocca aperta mostrando il suo insolito nuovo look.

Dopo aver lasciato i fan a bocca aperta rinunciando alla sua folta chioma e dopo aver tinto di rosso i suoi capelli, Damiano David è tornato a stupire tutti mostrandosi con i capelli rasati quasi a zero e tinti per metà di giallo e metà di rosso.

A svelare l’insolita scelta in fatto di look è stato lo stesso cantante, sfegatato tifoso romanista, che ha detto di aver scelto i due colori per fare un omaggio alla sua squadra del cuore. “Chiedo scusa a tutti i parrucchieri d’Italia”, ha inoltre aggiunto Damiano nelle sue stories.

Damiano dei Maneskin: i capelli di due colori

I fan arrivano a fare di tutto per la loro squadra del cuore, e lo sa bene Damiano David dei Maneskin che, nelle scorse ore, si è mostrato sui social con i capelli di due colori. Il suo post ha fatto il pieno di like tra i fan ma ha anche stupito tutti coloro che, già nei giorni scorsi, si erano detti senza parole per la chioma rosso fiamma del frontman dei Maneskin.

Nei mesi scorsi Damiano è stato spesso criticato per aver rinunciato alla sua lunga e folta chioma in favore dei capelli rasati. Lo stesso cantante aveva replicato dicendosi indifferente alle critiche.

Riproduzione riservata © 2023 - DG