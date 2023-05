Diletta Leotta ha svelato alcuni retroscena sulla sua gravidanza e sull’imminente arrivo di sua figlia (che dovrebbe nascere a metà agosto).

Diletta Leotta avrà la sua prima figlia insieme al calciatore Loris Karius e al Corriere della Sera è stata la stessa conduttrice a svelare alcuni retroscena sulla sua gravidanza e su come essa sia stata del tutto inaspettata.

“Ho capito che qualcosa non andava perché ero a Catania a un pranzo con le amiche. Io amo la birretta a pranzo, ma sentivo un sapore stranissimo, c’era qualcosa che non andava. Ho fatto il test ed è risultato positivo”, ha svelato la conduttrice, aggiungendo anche alcuni retroscena sul nomi da lei presi in considerazione e sulle sue ipotetiche nozze con Karius.

Diletta Leotta

Diletta Leotta: i retroscena sulla figlia e il matrimonio

Diletta Leotta ha svelato che, al momento, lei e Loris Karius starebbero ancora valutando quale nome dare alla figlia e che, inizialmente, si sarebbero trovati entrambi d’accordo su Ofelia, salvo poi rinunciarvi.

“Stiamo discutendo. Ci eravamo trovati su Ofelia, che è il nome di mia mamma. Raro, importante, un bel nome, shakespeariano. Ma mia mamma non ha voluto, mi ha detto che per una figlia è una disgrazia, che lei ci ha sofferto tutta la vita”, ha ammesso la conduttrice, che si è sbilanciata anche per quanto riguarda le sue ipotetiche nozze con il portiere.

“Certo, ci penso. Ma deve chiedermelo lui. In questo sono tradizionalista”, ha ammesso. Loris Karius si deciderà a chiedere la sua mano?

