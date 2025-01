“Per la bara”: valanga di critiche per l’ultima foto di Myrta Merlino

Spesso al centro di chiacchiere e commenti negativi, Myrta Merlino è stata di nuovo presa di mira dagli haters per una foto social.

La conduttrice di Pomeriggio 5 Myrta Merlino è pronta al 2025 e a rimettersi al timone della trasmissione. La donna ha confermato tutta la sua voglia tramite una foto condivisa in un post social che, però, ha suscitato svariate reazioni, purtroppo non positive. Molti haters, infatti, l’hanno presa di mira per un dettaglio…

La foto di Myrta Merlino su Pomeriggio 5

Ci siamo: Myrta Merlino è pronta a tornare al timone di Pomeriggio 5. Terminate le festività natalizie, infatti, la conduttrice del programma pomeridiano di Canale 5 si riprenderà il posto affidato momentaneamente a Dario Maltese, che l’ha sostituita durante il periodo festivo.

La conduttrice ha condiviso, in questo senso, un post social con tanto di foto che, però, ha suscitato svariate reazioni.

Myrta Merlino

La Merlino, come detto, ha condiviso su Instagram un post con tanto di foto e didascalia in vista del ritorno al comando di Pomeriggio 5: “Tra riunioni, appunti e scalette sono pronta a ripartire! Ci vediamo domani (oggi ndr), per il nostro Pomeriggio 5 insieme”.

Fin qui nessun problema, se non fosse che lo scatti in questione usato per il post abbia avuto un dettaglio che a molti utenti ha fatto storcere il naso. Quale? I troppi fiori presenti…

Il dettaglio e le critiche

Nella foto pubblicata dalla conduttrice, infatti, è stato possibile vedere alcuni fiori che a molti utenti hanno dato l’impressione di una corona di quelle che viene messa sopra le bare dei defunti. “A primo impatto visivo mi sembrava un cuscinetto di fiori per una bara”, ha scritto un utente.

Un altro hater, invece, ha commento: “Ma dai, fiori e candele. Sembra un qualcosa di brutto, per la bara”. Altri hanno parlato di qualcosa di “funesto” manifestando il proprio disappunto per il dettaglio nella foto della donna.