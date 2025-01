“Single ma con una famiglia allargata”: Alessia Marcuzzi si confessa

Vita privata e professionale: Alessia Marcuzzi si racconta a 360° tra relazioni passate e famiglia allargata e anche carriera.

Interessante intervista al Corriere della Sera per Alessia Marcuzzi che ha avuto modo di raccontare alcuni aspetti attuali ma anche del passato che riguardano la sua vita privata e il suo lavoro. Attualmente la bella conduttrice si è detta single e felice di avere una famiglia allargata che sta bene e vive serena. A livello professionale non è mancato un passaggio sull’addio a Mediaset.

Alessia Marcuzzi: single e famiglia allargata

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Alessia Marcuzzi ha raccontato diversi aspetti della sua vita privata riguardando l’amore e la famiglia allargata che ogni giorno si impegna a tenere più unita che mai.

In questo senso la conduttrice ha spiegato: “Sono felicemente single. Sto bene, circondata dall’amore di tante persone che mi amano”.

E tra queste persone ci sono tutti i componenti della sua famiglia: “Ho una famiglia da tenere insieme – anzi varie famiglie perché sono madre di due ragazzi avuti da due papà diversi. Siamo fortunati ad andare tutti d’accordo, mi impegno tanto a tenere unita questa famiglia allargata così bella. Quindi non mi piace quando stravolgono quello che dico e questo interferisce sulla mia vita privata”.

L’addio a Mediaset

A livello lavorativo, poi, la Marcuzzi è tornata sull’addio a Mediaset facendo chiarezza: “Non c’è stato nessuno strappo con Mediaset, ma è stata una scelta dovuta al momento, una scelta fatta in nome di quella libertà di cui parlavo prima”.

La bella Alessia ha precisato: “Volevo concedermi la possibilità di condurre i programmi che mi piacciono, non volevo rimanere legata ai reality, volevo cambiare, sentivo che dovevo scegliere dei programmi diversi, scriverne uno mio come è stato per Boomerissima, o fare cose che Canale 5 non aveva in mente per me. Avevo voglia di progetti più affini a quella che sono oggi”.