Carolina Stramare ha partorito: Pietro Pellegri è diventato papà

Carolina Stramare ha partorito: l’ex Miss Italia ha messo al mondo il primo figlio, frutto dell’amore che la lega a Pietro Pellegri.

Grande gioia in casa di Carolina Stramare e del calciatore Pietro Pellegri: è nato il primo figlio. L’ex Miss Italia ha partorito il frutto del grande amore che la lega allo sportivo dall’estate del 2023. La coppia non è ancora sposata, ma le nozze potrebbero arrivare presto.

Carolina Stramare ha partorito: l’annuncio

Carolina Stramare ha partorito: è nato il primo figlio di Pietro Pellegri. L’ex Miss Italia, classe 1999, e il calciatore, anno 2001, sono una coppia dall’estate 2023, quando hanno ufficializzato l’unione con una semplice foto postata sui social. “La vita ci ha regalato la più grande delle benedizioni, saremo presto Mamma e Papà“, hanno scritto su Instagram per annunciare ai fan che sarebbero diventati genitori.

Prima di diventare mamma, Carolina ha raccontato ai follower come ha scoperto di essere incinta. Aveva un ritardo di soli cinque giorni, per cui non è stato questo dettaglio ad allarmarla. Ha rivelato che, oltre a non riuscire più a correre sul tapis roulant, era isterica come non mai.

“Ero isterica, non quell’isterismo da ovulazione o pre ciclo, ero veramente isterica. In quei giorni ho discusso tantissimo con Pietro e quando l’ho saputo lo avevo spedito a farmi una commissione perché ero veramente pazza, gli ho detto: o esci di casa o veramente scoppia una bomba. Erano le cinque del pomeriggio, l’ho fatto (il test di gravidanza, ndr) perché devo sapere se sono incinta, perché non mi do altre spiegazioni“, ha raccontato Carolina su Instagram.

Carolina Stramare: come l’ha cambiata la maternità?

Adesso che Carolina Stramare ha partorito e stringe tra le braccia il suo primo figlio scoprirà anche se la maternità l’ha davvero cambiata. Quando era incinta ha raccontato ai fan che la gravidanza le aveva portato un’emotività mai avuta prima. L’ex Miss Italia ha ammesso di essere “sempre stata un ghiacciolo“, empatica sì, ma con le emozioni frenate. Durante la gestazione, invece, è diventata particolarmente emotiva. Da oggi in poi come sarà? Staremo a vedere.