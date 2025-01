Il workout di Giulia Salemi in gravidanza: il video a pochi giorni dal parto

Manca pochissimo all’arrivo del suo primo bimbo ma Giulia Salemi non smette di allenarsi: il video curioso e simpatico del workout.

Giulia Salemi, influencer e conduttrice amatissima dal pubblico e dai social, continua a sorprendere anche durante l’ultima fase della sua gravidanza. Al nono mese e ormai prossima al parto, la simpatica Giulia non ha rinunciato al suo stile di vita dinamico e ha condiviso sui social un video in cui si allena, dimostrando che prendersi cura del proprio corpo è possibile anche in dolce attesa.

Il workout di Giulia Salemi

Manca davvero pochissimo all’arrivo del primo figlio di Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli (per lui è il secondo) ma la bella influencer non vuole assolutamente far mancare nella propria vita l’allenamento fisico. La conferma è arrivata dai social dove la donna ha pubblicato un video curioso e simpatico mentre si adopera nel suo workout.

Giulia Salemi

Nel filmato pubblicato su Instagram, la Salemi esegue una serie di esercizi a bassa intensità, studiati appositamente per le donne in gravidanza. I movimenti includono stretching ed esercizi di respirazione, con l’obiettivo di mantenere i muscoli tonici e favorire il benessere fisico in vista del parto. “Con l’intruso disturbatore Prince”, ha scritto la donna nella didascalia: “Raga non esce più aiuto”, ha concluso facendo riferimento al bebè.

I commenti social

Le reazioni dei fan non si sono fatte attendere. In molti hanno elogiato la determinazione e l’energia della Salemi, definendola una fonte d’ispirazione per tutte le future mamme. “Sei un esempio di forza e positività”, ha commentato una seguace. “Cavolo, manca poco a giudicare dalla pancia e dal tuo viso. Forza”.

Al netto dei commenti positivi, va detto, non sono mancate anche le critiche. Alcuni utenti hanno espresso perplessità, ritenendo eccessivo allenarsi in uno stato così avanzato di gravidanza.

Giulia, però, non sembra aver dato particolare peso a queste parole e ha continuato normalmente la sua attività, sia fisica che di condivisione dei contenuti sui social.