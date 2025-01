“Cachet da capogiro”: retroscena al Grande Fratello sul famoso attore (mai entrato)

Curioso retroscena, per ora non confermato, su un famoso attore che sarebbe potuto entrare al Grande Fratello nei giorni scorsi.

Arrivano interessanti retroscena relativi al Grande Fratello ed in particolare ad un famoso attore che sarebbe potuto diventare concorrente di questa edizione ma che, per via del mancato accordo sul cachet, alla fine non è entrato a far parte del cast. Di chi si tratta? Di un grandissimo del settore cinematografico… Gabriel Garko.

Grande Fratello, presunto mancato ingresso del noto attore

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, nota esperta di gossip, Alfonso Signorini e i produttori del Grande Fratello avrebbero desiderato l’ingresso di Gabriel Garko nella casa per fare in modo che lui ed Eva Grimaldi potessero chiarirsi dopo i trascorsi insieme.

Alfonso Signorini

A quanto pare, però, l’offerta di cachet, secondo i rumors elevatissima, non ha convinto l’attore che ha deciso di ritirarsi dopo le ultime vicende avvenute nella casa. Nelle storie Instagram di Deianira Marzano nello specifico è stato scritto: “Nonostante gli abbiano offerto cachet da capogiro, soprattutto dopo gli ultimi eventi accaduti nella Casa del Grande Fratello, lui ha naturalmente detto di no”.

Al momento, va detto, la notizia non è stata confermata ma solitamente quanto filtra dall’esperta è tendenzialmente credibile.

Le parole di Eva Grimaldi

Nello specifico, pare quindi che i produttori e il conduttore del programma di Canale 5 avrebbero desiderato vedere Garko in Casa con la sua ex Eva Grimaldi, per chiarire magari alcuni aspetti sul loro lungo e curioso rapporto.

A dare adito a tale tesi anche il fatto che la stessa Grimaldi, di recente, lo aveva anche tirato in ballo per ben due volte. La prima quando ha parlato di lui (senza mai nominarlo) e la seconda volta quando ha confessato che ormai tra di loro non c’è quasi più alcun rapporto: “Non mi risponde più, non so perché”, aveva detto la donna lasciando un alone di mistero sulla vicenda.